Brandon Apaza Quispe (24) fue sentenciado a 16 años y 8 meses de prisión, por el delito de tentativa de feminicidio contra su conviviente, una adolescente de 16 años de edad, durante un ataque de violencia ocurrido en junio de 2024 en el distrito de Miraflores en la provincia de Arequipa.

La sentencia fue emitida por el Colegiado Penal de Paucarpata Subespecializado en Delitos Asociados a la Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar, que concluyó que el acusado actuó con intención de matar a la menor de iniciales L.M.G., en un contexto de violencia familiar, celos y conductas de control sobre la víctima.

De acuerdo con la sustentación de la fiscalía durante el juicio oral, los hechos ocurrieron la madrugada del 24 de junio de 2024 en una vivienda del sector El Porvenir, en Miraflores. La adolescente se encontraba reunida con tres amigos cuando Brandon Apaza llegó al inmueble y comenzó a agredirla físicamente hasta dejarla inconsciente.

La agresión no terminó allí. Según la investigación, el sujeto utilizó posteriormente un objeto punzocortante, provocándole diversas lesiones que pusieron en riesgo su vida. La intervención de una amiga de la víctima impidió que el ataque termine en un feminicidio.

Tras la agresión, los serenos del distrito trasladaron de emergencia a la adolescente al Hospital Goyeneche, donde recibió atención médica especializada que permitió salvarle la vida.

Los magistrados Marcio Arteaga Espinoza, Giovana Flores Aquino y Alexandra Carpio Montes dispusieron la ejecución inmediata de la condena y ordenaron la ubicación y captura del sentenciado para que cumpla la pena impuesta.

Además, fijaron una reparación civil de 25 mil soles a favor de la agraviada y ordenaron que el condenado participe en tratamiento terapéutico y programas de reeducación durante su permanencia en el sistema penitenciario.