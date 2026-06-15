El Mundial 2026 ya se vive entre los aficionados al fútbol que buscan espacios para seguir cada encuentro del torneo más importante del planeta.

En ese contexto, Estadio Fútbol Club (Estadio FC) transmitirá todos los partidos del campeonato, desde la fase de grupos hasta la final, con el objetivo de reunir a los hinchas en torno a una experiencia compartida.

El recinto, ubicado en Lima, espera recibir a seguidores de distintas selecciones que podrán seguir las incidencias de cada jornada en pantallas gigantes y espacios acondicionados para la ocasión.

Un espacio para compartir la pasión por el fútbol

La propuesta contempla la transmisión de todos los encuentros del torneo en un ambiente diseñado para los aficionados, complementado con opciones gastronómicas y actividades vinculadas al evento deportivo.

Según informó la organización, la iniciativa busca ofrecer un punto de encuentro para quienes desean vivir la emoción del Mundial acompañados de otros fanáticos.

“El Mundial es mucho más que una competencia deportiva; es un acontecimiento que une a personas de diferentes países a través de una misma pasión. En Estadio FC queremos que cada partido se viva con toda la emoción, energía y adrenalina que despierta este gran torneo”, señaló Néstor Díaz, gerente de Operaciones de Estadio Fútbol Club.

Más de dos décadas vinculadas a la cultura futbolera

Los representantes del establecimiento destacaron que cuentan con más de 20 años promoviendo actividades vinculadas al fútbol y al entretenimiento deportivo.

Durante el Mundial, los asistentes podrán reunirse para seguir los encuentros, comentar las incidencias de cada partido y compartir la experiencia colectiva que caracteriza a este tipo de competencias internacionaes.

La organización indicó que también se ofrecerán promociones especiales y actividades orientadas a los seguidores del deporte rey durante el desarrollo del campeonato.

Mundial genera expectativa entre los aficionados

La Copa Mundial de la FIFA es uno de los eventos deportivos con mayor audiencia global y suele congregar a millones de espectadores alrededor del mundo.

En Perú, aunque la selección nacional no participa en la competencia, el interés por seguir los partidos se mantiene alto entre los aficionados, especialmente durante las fases decisivas del torneo.

Ante ello, diversos establecimientos y centros de entretenimiento vienen preparando actividades especiales para congregar a los seguidores del fútbol durante las próximas semanas.