Un conductor de transporte colectivo fue asesinado dentro de un local de embarque en el óvalo de Huacho, cuando esperaba pasajeros para cubrir la ruta hacia Lima. El ataque ocurrió el último fin de semana y dejó como víctima a Camel Culca Alberca, de 48 años.

El hecho fue registrado por cámaras de seguridad instaladas en el establecimiento, las cuales captaron tanto el ataque como la posterior huida del agresor. La investigación del caso quedó a cargo de la Policía Nacional, que ya analiza las imágenes para identificar a los responsables.





¿Cómo ocurrió el atentado?

De acuerdo con las imágenes de videovigilancia, un sujeto llegó al lugar a bordo de una motocicleta e ingresó directamente al área posterior del establecimiento. En ese punto se aproximó al conductor y le disparó en repetidas ocasiones antes de escapar.

La víctima recibió seis impactos de bala mientras se encontraba en el paradero de colectivos. El ataque se produjo en un espacio donde diversas empresas de transporte recogen pasajeros con destino a la capital.

Tras ejecutar el crimen, el agresor salió del local y escapó por la parte posterior del establecimiento. En su huida fue recogido por otra motocicleta que lo esperaba a pocos metros del lugar.

Las cámaras de seguridad captaron toda la secuencia, lo que permitirá a las autoridades reconstruir el recorrido del atacante. Estas imágenes forman parte de las principales evidencias que ya están siendo analizadas.

Empresa de transportes registra amenazas previas

El local donde ocurrió el crimen pertenece a una empresa de transporte que ya había sido blanco de hechos violentos en ocasiones anteriores. Según lo reportado, en oportunidades previas se registraron ataques armados y colocación de explosivos.

Los trabajadores de la zona han señalado que operan en un contexto de amenazas vinculadas a presuntas extorsiones. El caso actual refuerza las alertas sobre la situación de seguridad en este tipo de terminales informales.

En el área del óvalo de Huacho operan varias empresas de transporte interprovincial que cubren rutas hacia Lima y otras ciudades. En ese contexto, no se descarta que el asesinato esté relacionado con cobros ilegales o amenazas a transportistas.

La Policía Nacional continúa con las investigaciones para determinar el móvil del crimen e identificar a los responsables. El caso se suma a otros hechos violentos registrados contra conductores en la provincia durante el año.