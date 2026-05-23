Norma publicada en El Peruano establece que entidades del Sistema de Defensa Nacional deberán aplicar de manera obligatoria las acciones contempladas en el nuevo plan multisectorial.
Norma publicada en El Peruano establece que entidades del Sistema de Defensa Nacional deberán aplicar de manera obligatoria las acciones contempladas en el nuevo plan multisectorial.

El Ejecutivo oficializó el plan estratégico multisectorial que pondrá en marcha la Política Nacional Multisectorial de Seguridad y Defensa Nacional al 2030.

La medida fue aprobada mediante el Decreto Supremo N°079-2026-PCM y difundida en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

La disposición alcanza a todas las instituciones que integran el Sistema de Defensa Nacional, entre ellas el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional, la Dirección Nacional de Inteligencia, así como ministerios, organismos públicos y gobiernos regionales y locales.

Según el decreto, las entidades involucradas serán responsables de la ejecución, monitoreo y evaluación del plan dentro del marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (Sinaplan).

La política aprobada busca asegurar la defensa de los intereses nacionales vinculados a la paz y la seguridad internacional.

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