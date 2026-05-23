El Ejecutivo oficializó el plan estratégico multisectorial que pondrá en marcha la Política Nacional Multisectorial de Seguridad y Defensa Nacional al 2030.

La medida fue aprobada mediante el Decreto Supremo N°079-2026-PCM y difundida en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

La disposición alcanza a todas las instituciones que integran el Sistema de Defensa Nacional, entre ellas el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional, la Dirección Nacional de Inteligencia, así como ministerios, organismos públicos y gobiernos regionales y locales.

Según el decreto, las entidades involucradas serán responsables de la ejecución, monitoreo y evaluación del plan dentro del marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (Sinaplan).

La política aprobada busca asegurar la defensa de los intereses nacionales vinculados a la paz y la seguridad internacional.