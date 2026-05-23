Bandera peruana flameó en el Worldchefs Congress & expo 2026.
Bandera peruana flameó en el Worldchefs Congress & expo 2026.

Chefs internacionales participantes en el Worldchefs Congress & expo 2026, realizado en la ciudad de Newport en Gales-Grna Betraña, quedaron sorprendidos de lo mostrado en el intercambio cultural y por el Instituto Ceturgh Perú que recibió el reconocimiento internacional y que sigue llevando el nombre del Perú al mundo.

Este encuentro culinario es uno de los más importantes del mundo, que reunió chefs, educadores, líderes gastronómicos y representantes de la industria de distintos países del mundo.

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CREATIVIDAD

Durante el congreso también se desarrolló el Global Chefs Challenge 2026, una de las competencias internacionales más prestigiosas del sector, donde chefs de diferentes países demostraron destreza técnica, creatividad y precisión en diversas categorías.

“Ver el nombre de nuestra institución respaldado por líderes internacionales como Andy Cuthbert y Ragnar Fridriksson nos llena de orgullo y nos motiva a seguir formando a los futuros líderes de la hospitalidad mundial y además promoviendo el orgullo piurano”, dijo Katty Vegas, directora de Ceturgh Perú.

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