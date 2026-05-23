Un operativo de interdicción ambiental realizado en el río Aguaytía, en el distrito de Curimaná, permitió desmantelar parte de la infraestructura empleada para la extracción ilegal de oro aluvial en la región Ucayali. Durante la intervención fueron destruidas 16 embarcaciones entre dragas fluviales y balsas carrancheras que operaban de manera clandestina en la Amazonía peruana.

La acción formó parte de las estrategias implementadas por las autoridades para combatir actividades vinculadas a la explotación ilícita de recursos minerales. Según la información oficial, el operativo estuvo dirigido contra organizaciones que desarrollaban estas prácticas en distintos sectores del río.

La Unidad de Control Fluvial “Puerto Inca”, realizó un operativo de interdicción contra la minería ilegal, en el río Aguaytia, Ucayali. Durante el operativo, se logró intervenir diversos materiales utilizados para dicha actividad ilícita.https://t.co/wcnKPa0TCF pic.twitter.com/W54Dh2Ufg1 — Autoridad Marítima Nacional - DICAPI (@MGP_DICAPI) May 22, 2026

¿Cómo se realizó el operativo?

Las autoridades señalaron que la intervención fue posible gracias a labores previas de inteligencia desarrolladas en la zona. Estas acciones permitieron identificar el lugar donde operaban grupos dedicados a la extracción ilegal de minerales.

Una vez ubicado el centro de operaciones, los equipos participantes ejecutaron las acciones de control correspondientes. Como resultado, se neutralizó maquinaria utilizada para remover sedimentos del lecho del río con el objetivo de obtener oro.

El operativo contó con la intervención de integrantes de la Mesa Regional de Control y Vigilancia Forestal y de Fauna Silvestre de Ucayali. También participaron la Marina de Guerra del Perú, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Ucayali, la Unidad Desconcentrada de Protección del Medio Ambiente y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

A estas entidades se sumó el apoyo de Conservación Amazónica (ACCA). Todas las instituciones vienen coordinando acciones orientadas a reducir actividades ilícitas que afectan los ecosistemas amazónicos.

Equipos destruidos superan los S/3 millones

De acuerdo con las estimaciones realizadas por las autoridades, el valor de la maquinaria y la infraestructura intervenida supera los tres millones de soles. Esta cifra representa una pérdida significativa para las organizaciones vinculadas a la minería ilegal en la región.

Las embarcaciones destruidas operaban en distintos puntos del río Aguaytía. Según la información oficial, estas eran utilizadas para desarrollar actividades de extracción de manera clandestina.

Las autoridades recordaron que este tipo de actividades genera impactos sobre los ecosistemas fluviales. Entre las principales consecuencias se encuentra la alteración de hábitats naturales debido a la remoción constante de sedimentos en los cauces de los ríos.

Asimismo, alertaron sobre el uso de sustancias tóxicas como el mercurio durante los procesos de extracción. La presencia de este elemento en las fuentes de agua representa un riesgo para las comunidades nativas y poblaciones locales que dependen del río para su alimentación y subsistencia.

Las instituciones participantes indicaron que continuarán desarrollando operativos en distintos puntos de la Amazonía. El objetivo es identificar nuevas zonas de intervención y frenar actividades ilegales que afectan el medio ambiente y los recursos naturales de la región.