Luego de que fueran captados juntos en el concierto de Ed Sheeran, Laura Huarcayo aclaró que no mantiene una relación amorosa con Carlos Alcántara.
La conductora de ‘Mande quien mande’ señaló para América Espectáculos que ambos solo comparten una larga amistad.
La presentadora explicó que conoce al actor desde hace 23 años y recordó que trabajaron juntos en el programa ‘Lima Limón’.
“Tenemos una amistad de hace 23 años; justo ayer conversábamos cuánto tiempo ha pasado y cuántas cosas nos han pasado. Empezamos en Lima Limón hace años”, declaró.
Huarcayo también comentó que guarda un gran cariño por el actor y explicó que asistieron al evento musical acompañados de otras personas.
“Es grato compartir con Cachín, yo lo quiero mucho (...) Fuimos un grupo (al concierto), nos gustó, fuimos un poco tarde y todo lindo”, expresó.
