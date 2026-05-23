Rafael Manuel Ruiz Hidalgo juró como miembro titular de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ante el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, tras declararse vacante el cargo de Francisco Távara Córdova, quien cesó por límite de edad.

Ruiz fue vacado en 2025 por unanimidad de la JNJ, por presuntamente omitir declarar una condena firme por prevaricato de 2010 durante el concurso público de méritos de 2024, pero fue repuesto por la justicia.

Távara acató la ley que se negó a cumplir Luz Inés Tello, quien en la anterior JNJ se aferró al cargo y hasta acudió a la justicia.