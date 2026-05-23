El dictador cubano Raúl Castro y el presidente colombiano Gustavo Petro son referentes y aliados de la izquierda peruana más cavernaria que busca llegar al poder a través de Roberto Sánchez. Ambos, ahora están dando que hablar en el mundo, uno por haber sido acusado por Estados Unidos de asesinato; y el otro por meter sus narices, una vez más, en asuntos de otros países como Bolivia, donde turbas de sindicalistas, cocaleros y revoltosos en general buscan tumbarse al gobierno de Rodrigo Paz.

En el primer caso, el eterno tirano Raúl Castro, de 94 años, ha sido acusado ante un tribunal de Florida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por el derribo de dos avionetas del colectivo Hermanos al Rescate. Sucedió en febrero de 1996, cuando el hermano de Fidel Castro era ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y envío dos aviones caza a atacar en aguas internacionales a las aeronaves dedicadas a auxiliar a gente que trataba de huír de la isla en balsas precarias para llegar a suelo estadounidense.

Estoy seguro que estas muertes son apenas algunas de todas en las que tiene responsabilidad este sujeto que ha manejado a las Fuerzas Armadas, a la inteligencia y al soplonaje de su país como le ha dado la gana, siempre al servicio de la dictadura comunista y generadora de miseria que se ha apoderado de la isla desde 1959, y que acá tiene seguidores que hoy llaman a votar por Sánchez. Por la edad que tiene, dudo que Raúl llegue a pagar por lo que ha hecho, siempre a la sombra de su hermano Fidel.

El otro “ídolo” de la izquierda peruana que está haciendo noticia por metiche es el colombiano Petro, que ha salido a azuzar a las protestas en Bolivia, lo que ha motivado a que el gobierno de La Paz expulse a su embajadora. Recordemos que este sujeto de pasado extremista y que parece tiene afición a sustancias tóxicas, también alentaba las violentas movilizaciones tras la detención del golpista Pedro Castillo en 2022, y que incluso comparó a la Policía Nacional del Perú con alguna fuerza nazi.

Gente como esta tan impresentable, no debería tener seguidores ni ser idolatrada por nadie que crea en la democracia, las libertades, el derecho a opinar sin temor a acabar preso y el estado de derecho, pues se trata de un asesino de largo historial como Castro, y de un sujeto como Petro que tiene el cerebro pervertido por una ideología absurda y caduca que es una verdadera vergüenza para los colombianos y los sudamericanos, que cada cierto tiempo tenemos que ver cómo inocula su veneno rojo donde no debe.