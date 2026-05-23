El descenso de la temperatura en Arequipa comienza a causar efectos nocivos en la salud de la población, pues la Gerencia Regional de Salud advirtió que los casos de infecciones respiratorias y neumonías están en aumento, principalmente en adultos mayores, el grupo más vulnerable que concentra el 95% de los decesos.

La jefa de Epidemiología de la Gerencia Regional de Salud, Luz Santillana, informó que hasta la semana epidemiológica 19, la región acumula 287 casos por neumonía en menores de 5 años y 1,783 casos en mayores a esa edad. De enero hasta esta semana, se han reportado 141 fallecidos por neumonía en la región. De ese total, dos corresponden a menores de 5 años, mientras que los otros 139 casos son mayores de 5 años, donde el 95% son personas que superan los 60 años de edad.

GRAVEDAD

Según la especialista, la mortalidad por neumonía en adultos presenta un incremento de aproximadamente 3 % en comparación con el mismo periodo epidemiológico del 2025. Aunque la variación no parece elevada, preocupa porque Arequipa recién atraviesa el inicio de la temporada de bajas temperaturas, especialmente en las noches y madrugadas.

Santillana explicó que las infecciones respiratorias agudas también muestran una tendencia al alza. En menores de 5 años se reportan 126 mil 391 casos acumulados de enero a la fecha, lo que representa un incremento de 9 % frente al mismo periodo del 2025. En mayores de 5 años, el aumento es más notorio y llega casi al 15 %.

Ante este escenario, la principal recomendación es que los adultos mayores reciban la vacuna contra el neumococo. Santillana aclaró que la inmunización no siempre evita que una persona enferme, pero sí reduce el riesgo de complicaciones graves.

Además, pidió a las familias no dejar solos a los adultos mayores y mantener vigilancia constante si presentan fiebre, tos, congestión, dificultad para respirar o decaimiento.

También recomendó ventilar los ambientes, lavarse las manos, usar mascarilla si hay síntomas respiratorios y evitar permanecer en espacios cerrados con personas enfermas.