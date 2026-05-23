La Gerencia Regional de Salud de Arequipa (Geresa) confirmó dos nuevos casos de sarampión en la región, pero, a diferencia de los tres anteriores que eran importados, esta vez se tratan de casos autóctonos.

El gerente regional de Salud, Walther Oporto, mencionó que uno de estos casos se trata de una adolescente de 14 años de la ciudad de Camaná, mientras que el segundo se trata de un joven de 21 años del distrito de Miraflores; ambos no presentan complicaciones en su salud y permanecen en sus viviendas en aislamiento.

El funcionario añadió que estos dos casos se confirmaron ayer por la tarde tras las pruebas realizadas en el laboratorio de la Geresa. En tanto, también se hace el seguimiento a los familiares y personas con las que tuvieron contacto para descartar algún contagio.

Respecto a las jornadas de vacunación, Oporto manifestó que continúan dándose en hospitales, puntos estratégicos y a través de recorrido de brigadas en la región.

“Tenemos varias brigadas a nivel de la región que están saliendo a vacunar y también la vacunación en los establecimientos de salud”, señaló. Al inicio de estas jornadas se contaba con 32 mil vacunas, siendo en su mayoría niños los que reciben esta inmunización.