La Superintendencia Nacional de Migraciones entregó 236 carnés de extranjería sin cita a cientos de ciudadanos de diversas nacionalidades en la oficina de Migracentro, en la provincia de Ica.

Fiscalización migratoria

Adicionalmente, se entregaron 14 carnés de extranjería a la misma cantidad de escolares de diversas nacionalidades, pertenecientes a tres instituciones educativas de la región.

César Nieto Serpa, gerente general de Migraciones, informó que la entrega de carnés a los menores de edad extranjeros se enmarca en el proyecto “Futuro seguro para menores migrantes”.

“Estamos entregando el carné de extranjería a un grupo de niños vulnerables con quienes el año pasado iniciamos este proyecto. Este documento les va a servir para que puedan tener la formalidad y también la legalidad en el tema educativo y de salud acá en la región Ica”, precisó.

En la misma línea, el funcionario informó que el jueves 21 de mayo se ejecutó un megaoperativo de verificación y fiscalización migratoria en la región Ica, como parte de las acciones estratégicas orientadas a fortalecer la seguridad nacional, el orden interno y el cumplimiento de la normativa migratoria vigente.

“Estos operativos forman parte de una estrategia permanente que busca fortalecer el control migratorio en el país y contribuir directamente con la seguridad ciudadana. Seguiremos trabajando de manera firme y coordinada con la Policía Nacional y demás instituciones del Estado”, señaló la autoridad de Migraciones.

Estas intervenciones permitieron realizar el control y verificación de ciudadanos extranjeros en diversos puntos de alta concentración como nights club, galerías comerciales y la plaza de armas, con el objetivo de detectar posibles infracciones migratorias, identificar situaciones irregulares y prevenir actividades vinculadas a delitos transnacionales.

En lo que va del año, en la ciudad de Ica se han ejecutado 72 operativos y a nivel nacional se han ejecutado más de 2900, como parte de las acciones contempladas en el marco del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana.

“Ayer hemos tenido más de 25 ciudadanos extranjeros intervenidos. En lo que va del año ya venimos realizando más de 70 operativos a nivel de la región Ica, en las provincias de Chincha, Pisco, Ica y Nasca, donde ya tenemos una cantidad de 77 ciudadanos extranjeros expulsados de nuestro país”, manifestó.

Como resultado de estos operativos, en lo que va del año se han intervenido a 242 extranjeros en Ica, y se han emitido 77 pases de expulsión a ciudadanos de diversas nacionalidades.

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