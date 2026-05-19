La Superintendencia Nacional de Migraciones pondrá fin al sistema de reservas en línea para el trámite de pasaportes, vigente desde la pandemia de COVID-19. A partir de la próxima semana, los ciudadanos podrán acudir a las sedes sin necesidad de agendar una cita previa y serán atendidos según el orden de llegada.

Así lo confirmó en RPP, el superintendente de Migraciones, Juan Alvarado quien precisó que la institución se encuentra en una fase de ajuste final antes del lanzamiento oficial. Este sáado se realizarán pruebas en dos sedes seleccionadas para verificar el funcionamiento del sistema antes de su implementación.

“Nosotros estamos ya ad portas de iniciar un programa de entrega de pasaportes sin citas. Esta semana, estamos trabajando duro para que se afinen todas las herramientas que requerimos, y este sábado tenemos las pruebas en dos sedes que, probablemente, las vamos a escoger estos días para que se hagan las pruebas ya de la forma cómo vamos a trabajar, cómo es que vamos a atender a nuestro cliente y cómo es que vamos a eliminar todas esas imposibilidades que hay”, comunicó.

#ATENCION El Jefe de @MigracionesPe Juan Alvarado anunció en La Rotativa del Aire @RPPNoticias que se eliminará el sistema de citas de manera virtual para tramitar el pasaporte. Añadió que una persona podrá ir de frente para obtener el documento sin necesidad de cita previa pic.twitter.com/sZrWppuKdm — Carlos Villarreal (@KikesitoVH) May 19, 2026





¿Cómo funcionará la atención presencial?

El funcionario detalló que al ingresar a las sedes, cada usuario recibirá un ticket que indicará el orden de atención sin necesidad de hacer fila en el exterior. En cada ventanilla habrá un código QR para realizar el pago con Yape, con lo que el trámite quedará completado en el mismo acto.

Alvarado comparó el nuevo modelo con el sistema de atención que actualmente usan los bancos para gestionar el flujo de usuarios dentro de sus instalaciones. Según su análisis el tiempo total del trámite no separará las dos horas.

“Ya no va a haber colas en nuestras sedes porque van a ser atendidos interno, en la misma institución, con su ticket de entrada. En cada ventanilla va a haber un código para que pueda reconocerse el YAPE, pagar en automático y obtener su pasaporte. Calculamos que el pasaporte deberíamos tenerlo en 2 horas como máximo”, indicó.

¿Qué medios de pago serán habilitados?

El sistema incorporará Yape como principal método de pago para ciudadanos peruanos, eliminando las ventanillas de cobro tradicionales. Los usuarios provenientes del extranjero contarán con la opción de pagar mediante POS con sus propios medios de pago internacionales.

Alvarado señaló que las gestiones anteriores operaban con métodos de pago que ya no se ajustan a las herramientas financieras disponibles en el mercado actual. El convenio con el Banco de Crédito permitió integrar Yape como canal oficial de cobro dentro de las instalaciones de Migraciones.





¿Por qué se elimina el sistema de citas?

El modelo de reservas virtuales se adoptó como medida de emergencia durante la pandemia de COVID-19 para controlar el aforo en las sedes. Sin embargo, las gestiones posteriores mantuvieron el esquema sin lograr revertirlo, lo que generó dificultades para los ciudadanos que necesitaban el documento con urgencia.

Alvarado señaló que dicha modalidad nunca debió consolidarse como un mecanismo permanente. El superintendente también mencionó que la dependencia de las citas virtuales propició la aparición de tramitadores informales que aprovechaban la escasez de turnos disponibles.

“Nunca debió ocurrir eso. Lo que ocurrió es que, a partir de la pandemia, comenzaron a programar citas a través de la plataforma electrónica y eso se ha vuelto una costumbre que las anteriores gestiones no han podido erradicar. Aquí lo que va a hacer es que, por orden de llegada, se les va a atender”, sostuvo.