El superintendente nacional de Migraciones, Juan Ramiro Alvarado Gómez, en entrevista para Correo, informó que se realizó más de 2,700 operativos de verificación y fiscalización migratoria en lo que va del año, en coordinación con la Policía Nacional del Perú y otras entidades del Estado. Además reportó que en 2025 hubo 3.844 extranjeros inadmitidos y, en lo que va de 2026, se registran 1.252 casos.

¿Qué acciones viene desarrollando la institución dentro del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana?

Migraciones cumple un papel fundamental. El control migratorio no solo consiste en registrar ingresos y salidas del país; también implica prevenir riesgos y fortalecer el orden interno. Venimos intensificando las acciones de fiscalización migratoria y los operativos de verificación en diferentes regiones del país, en coordinación con la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público y otras entidades del Estado. Durante el 2026, se han ejecutado 2751 operativos orientados a identificar situaciones migratorias irregulares, detectar personas con requisitorias o antecedentes, y garantizar el cumplimiento de la normativa migratoria vigente. Estas intervenciones permiten actuar frente a ciudadanos extranjeros que vulneran las normas migratorias o representan riesgos para la seguridad pública. Hoy contamos con mayores niveles de interoperabilidad con otras instituciones del Estado, como la Dirección de Inteligencia del Ejército, Sucamec y Reniec, lo que nos permite acceder a información en tiempo real y realizar controles más eficientes y seguros.

¿En la actualidad se sabe cuántos extranjeros fue rechazado por migraciones por falta de requisitos?

La cantidad de inadmitidos en el 2025 fue de 3844 y en lo que va del 2026 se registraron 1252 inadmitidos.

También se habla mucho de las deportaciones, ¿nos puede alcanzar cifras que cuantas personas y nacionalidades fueron deportadas?

En la legislación migratoria peruana, no existe el término “deportado”. La ejecución de los procedimientos administrativos sancionadores de expulsión y salida obligatoria es función de la PNP. Sin perjuicio de ello, en lo que va del 2026 se emitieron 1788 procedimientos sancionadores, 1254 por expulsión y 534 por salida obligatoria, impuestas a extranjeros que incumplieron con la Ley de Migraciones.

Al inicio de operaciones en el nuevo Jorge Chávez, se habló mucho de algunas demoras, ¿hoy se puede decir que se solucionó y qué factor cree que aún falta mejorar?

Las eventuales demoras en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez pueden haber surgido por diversas causas: como el ingreso de un número mayor de visitantes y la implementación logística de una nueva sede dentro de las instalaciones, situaciones que ya fueron resueltas. Al día de hoy, la atención en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez es fluida, con capacidad operativa para una atención 24/7 y durante todo el año.

¿Nos puede contar cuántos visitantes reportó?

Desde la inauguración de la nueva terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (junio 2025) a la fecha se han registrado un total de 4,422,490 ingresos y 4,499,337 salidas a través del PCM AIJCH.

¿En qué meses hubo mayor flujo?

En diciembre.

¿Qué cambios concretos en Migraciones se vienen implementando?

Estamos dando un paso decisivo para facilitarle la vida al ciudadano. Vamos a eliminar el sistema de citas a través de la web y pasaremos a una atención directa, más ágil y eficiente. Esto permitirá que cualquier persona pueda acercarse a nuestras oficinas y obtener su pasaporte en un promedio de dos horas, el mismo día. Hoy contamos con un stock suficiente de pasaportes electrónicos que nos permite atender la demanda de manera oportuna. Además, hemos suscrito un contrato estratégico que garantiza el abastecimiento hasta fines de 2027. Como parte de esta planificación, hemos establecido un inventario mínimo de seguridad de 200 mil pasaportes, lo que nos permite asegurar a la ciudadanía que no habrá desabastecimiento en los próximos años.

¿Cuál es el balance de emisión de pasaportes durante este año?

Los resultados son positivos y reflejan el esfuerzo operativo desplegado por Migraciones en todo el país. Desde el 8 de abril, cuando asumimos la gestión, hasta el 10 de mayo hemos logrado tramitar 67 895 pasaportes electrónicos, lo que representa cerca del 24 % de los más de 284 mil emitidos en todo lo que va del 2026.

En la actualidad hay muchas sedes que no aún no se abastecen, ¿en un futuro piensan ampliar más sedes?

Como parte de la mejora de los servicios del Estado, se proyecta ampliar las atenciones. Actualmente, Migraciones cuenta con 18 Jefaturas Zonales, 33 Puestos de Control Migratorio, 21 Puestos de Control Fronterizo, 9 Puestos de Verificación Migratoria, 3 Centros Binacionales de Atención en Frontera (CEBAF) y 27 Agencias de Atención al Ciudadano.