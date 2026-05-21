El gerente regional de Salud en Arequipa, Walther Oporto, confirmó el tercer caso importado de sarampión en Arequipa. Se trata de una bebé de 11 meses procedente de Puno que ingresó en horas de la noche de este 20 de mayo al hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo de EsSalud en Arequipa.

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El galeno indicó que la menor llegó con diagnóstico de sarampión y neumonía, convirtiéndose en el tercer caso positivo importado de la enfermedad registrado en la región.

“En horas de la noche, ingresó la niña; personal de Puno nos comunicó que estaba viniendo de forma particular. Es una bebé de 11 meses que el 14 de mayo recibió su primera vacuna y fue diagnosticada en Puno. Está ingresada en un hospital de EsSalud. De Manera extraoficial, tiene neumonía, razón por la cual ha ingresado al hospital“, sostuvo Walther Oporto.

Tras la confirmación, los equipos de epidemiología activaron el cerco correspondiente, el cual comprende la identificación de contactos, búsqueda de posibles casos sospechosos y vacunación de las personas expuestas para evitar una cadena de contagios.

CASOS SOSPECHOSOS

Oporto precisó que hasta ayer, miércoles, la región registró 19 casos sospechosos, los cuales serán evaluados para su confirmación. Ante ello, el sector salud reforzará la vacunación en todos los establecimientos de Arequipa, priorizando a niños de hasta 18 meses para completar el calendario de vacunación.

El funcionario añadió que la comisión sectorial se reunió este miércoles con la alcaldesa de Arequipa, Ruccy Oscco, funcionarios municipales, Defensoría del Pueblo, entre otras entidades, donde se acordaron medidas de control en el transporte y una coordinación con la Gerencia Regional de Educación y directores de UGEL para hacer frente al brote.

En el caso de los niños, se pide a los padres revisar el calendario de inmunización y acudir a los establecimientos de salud si presentan fiebre, erupciones en la piel, síntomas respiratorios o si tuvieron contacto con una persona sospechosa.

Cabe señalar que la detección ahora es más rápida porque el Laboratorio Regional de Arequipa ya procesa las muestras, lo que permite obtener resultados en horas. Antes, las pruebas debían enviarse a Lima y la confirmación podía demorar varios días.