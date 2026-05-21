El defensor universitario de la Universidad Nacional del Centro del Perú, Santiago López Galván, ofreció disculpas públicas luego de las críticas generadas por sus declaraciones sobre estudiantes universitarias, emitidas en medio de las denuncias de presunto hostigamiento sexual registradas en la Facultad de Sociología.

Durante sus comentarios, López señaló que las alumnas no deberían saludar con besos en la mejilla a los docentes ni acudir a almorzar con ellos, expresiones que provocaron cuestionamientos en redes sociales y entre estudiantes, quienes consideraron que sus palabras minimizaban la gravedad de las denuncias y responsabilizaban indirectamente a las universitarias. Tras la controversia, el funcionario aseguró que sus declaraciones fueron malinterpretadas y reiteró su compromiso con el respeto y bienestar de la comunidad estudiantil.

Mientras tanto, las autoridades universitarias y representantes estudiantiles continúan en mesa de diálogo para abordar los casos denunciados. La Secretaría de Instrucción informó que ya se encuentra listo el informe inicial sobre las denuncias de presunto hostigamiento sexual contra docentes de Sociología. Asimismo, estudiantes de Ingeniería Civil y otras facultades levantaron la toma del campus universitario que mantenían como medida de protesta.