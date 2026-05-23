La calidad y tradición quesera de La Libertad volvieron a destacar a nivel nacional. En el marco del IV Salón del Queso Peruano, la Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios “Perla del Paraíso” de Agallpampa, provincia de Otuzco, integrante de la delegación del Gobierno Regional de La Libertad, se convirtió en una de las grandes protagonistas del IX Concurso Nacional de Quesos – Edición 2026 al conquistar la medalla “Campeón de Campeones”, el máximo reconocimiento otorgado al mejor queso del certamen.

Al respecto, el gerente regional de la Producción, Jury Calua Arroyo, resaltó que este resultado refleja el talento y compromiso de los productores de la sierra liberteña. “Este logro demuestra que nuestros productores tienen la capacidad de competir al más alto nivel y posicionar a nuestra región en escenarios nacionales. Seguiremos impulsando vitrinas como el Salón del Queso Peruano para que más productores puedan mostrar su trabajo, generar contactos comerciales y consolidar el prestigio de nuestros productos”, manifestó.

La medalla “Campeón de Campeones” representa el mayor galardón del concurso, al reconocer al queso que logró imponerse entre los ganadores de todas las categorías participantes, destacando por atributos como sabor, aroma, textura, innovación y calidad integral frente a productores provenientes de distintas regiones del país como Cajamarca, Ancash, San Martín, Puno, Junín, Arequipa, entre otras.

Además del máximo reconocimiento, la Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios “Perla del Paraíso” obtuvo importantes distinciones durante el concurso:

Medalla de oro en la categoría Queso Internacional Madurado.

Medalla de oro en la categoría Queso Mozzarella.

Medalla de bronce en la categoría Queso Innovación.

Medalla de bronce en la categoría Peruano Especial.

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