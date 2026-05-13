El 23 de abril último, el Gobierno Regional La Libertad y la empresa a cargo de los trabajos en el corredor vial Huanchaco, valorizados en S/ 121 millones, firmaron un acta en la que se comprometieron a avanzar el proyecto, con la finalidad de habilitar, a fines de mayo, una de las vías construidas y evitar el caos que se genera en la zona.

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Ante este ofrecimiento, miembros del Comité Vial de Huanchaco, integrado por empresarios, transportistas y miembros de la sociedad civil, se reunirán este 18 de mayo con funcionarios de la Región y la contratista para verificar el cumplimiento de los acuerdos.

En espera

“El día 15 de mayo vamos a tener ya culminada la vía que viene de Huanchaco hacia Trujillo. Vamos a tener toda la zona culminada, hasta el museo Huanchaco (Chan Chan), y vamos a aperturar a partir de esa semana. Vamos a ir con los vecinos a la supervisión para poder ya aperturar la vía”, dijo Rogger Ruiz, gerente general del Gobierno Regional, el pasado 23 de abril.

A dos días de culminar ese plazo, los trabajos en ese punto no terminan, lo que podría originar que el acuerdo no se cumpla.

Vanessa Guevara, representante del Comité Vial de Huanchaco, confirmó que en cinco días se reunirán con representantes del Gobierno Regional, la supervisora de la obra y la contratista para verificar “los avances pactados en el acta”.

La también presidenta de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines (Ahora) de Huanchaco dijo que luego de la reunión, pactada para el 18 de mayo, emitirán un pronunciamiento.

Contrato

A días de esa reunión, el Gobierno Regional emitió una nota de prensa para asegurar que buscan anular el contrato firmado con la empresa a cargo de la joven Lucero Coca. El gerente Rogger Ruiz, incluso, dijo que “se han contratado abogados especializados para avanzar con este proceso” y que “en dos meses podría haber una respuesta para validar la anulación con la contratista”.