Un total de 2,272 estudiantes de primaria y secundaria de 122 instituciones educativas de la región La Libertad lograron fortalecer sus aprendizajes y recibir acompañamiento socioemocional durante el periodo vacacional gracias al Voluntariado de Acompañamiento o Recuperación Pedagógica con Bienestar Socioemocional 2026, estrategia impulsada por la Gerencia Regional de Educación (GRELL).

La intervención estuvo dirigida a escolares que presentan mayores dificultades académicas, principalmente aquellos ubicados en el nivel de logro “Inicio” en la Evaluación Censal Regional 2025, permitiendo brindarles atención personalizada y reforzar competencias esenciales para su continuidad educativa.

Estudiantes atendidos

De acuerdo con el balance regional, fueron atendidos 1,170 estudiantes del nivel primaria y 1,102 del nivel secundaria, alcanzando un total de 2,272 beneficiarios en toda la región.

El gerente regional de Educación, Rufino Rodríguez Román, destacó que esta estrategia no solo contribuyó a fortalecer los aprendizajes de los estudiantes, sino también a reforzar su bienestar emocional, autoestima y confianza para continuar su proceso educativo.

“Esta estrategia permite acompañar a nuestros estudiantes en una etapa clave, ayudándolos a recuperar aprendizajes, fortalecer su autoestima y mantener el vínculo con la escuela durante las vacaciones. El objetivo es que ningún estudiante se quede atrás en su proceso educativo”, afirmó.