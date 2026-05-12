Un total de 2,272 estudiantes de primaria y secundaria de 122 instituciones educativas de la región La Libertad lograron fortalecer sus aprendizajes y recibir acompañamiento socioemocional durante el periodo vacacional gracias al Voluntariado de Acompañamiento o Recuperación Pedagógica con Bienestar Socioemocional 2026, estrategia impulsada por la Gerencia Regional de Educación (GRELL).
- VER MÁS: La Libertad: Entregan 5 mil kits de comprensión lectora para fortalecer aprendizajes en primaria y secundaria
La intervención estuvo dirigida a escolares que presentan mayores dificultades académicas, principalmente aquellos ubicados en el nivel de logro “Inicio” en la Evaluación Censal Regional 2025, permitiendo brindarles atención personalizada y reforzar competencias esenciales para su continuidad educativa.
Estudiantes atendidos
De acuerdo con el balance regional, fueron atendidos 1,170 estudiantes del nivel primaria y 1,102 del nivel secundaria, alcanzando un total de 2,272 beneficiarios en toda la región.
El gerente regional de Educación, Rufino Rodríguez Román, destacó que esta estrategia no solo contribuyó a fortalecer los aprendizajes de los estudiantes, sino también a reforzar su bienestar emocional, autoestima y confianza para continuar su proceso educativo.
“Esta estrategia permite acompañar a nuestros estudiantes en una etapa clave, ayudándolos a recuperar aprendizajes, fortalecer su autoestima y mantener el vínculo con la escuela durante las vacaciones. El objetivo es que ningún estudiante se quede atrás en su proceso educativo”, afirmó.
LE PUEDE INTERESAR
- Trujillo celebra pontificado del papa León XIV
- Consejo Regional de La Libertad pide resultados a nuevo jefe policial
- José Miranda Prado: “El estadio Chan Chan se convirtió en ‘chupódromo’”
- Fiscalía tiene en la mira al gerente general de la Municipalidad Provincial de Trujillo
- La Libertad: Estudiantes caen con drogas y armas en colegios
- Cámaras de videovigilancia del municipio de Trujillo no guardan imágenes
- Trujillo: Busto del papa León XIV fue develado en parroquia que fundó (FOTOS)
- Se reportan 660 casos del virus Coxsackie en Trujillo
- Ruta del Papa en Trujillo luce calamitosa