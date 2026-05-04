Con el propósito de mejorar la comprensión lectora y elevar los niveles de aprendizaje en estudiantes de primaria y secundaria, la Gerencia Regional de Educación La Libertad y en articulación con la organización Save the Children, impulsa una estrategia pedagógica orientada al fortalecimiento de las competencias lectoras en la región.

Como parte de esta iniciativa, se entregaron 5 mil kits de comprensión lectora a las 15 Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL), garantizando su distribución en instituciones educativas de diversos contextos. Estos materiales, denominados “Cajas de herramientas para el fortalecimiento de competencias lectoras en primaria y secundaria”, se implementan con apoyo de Save the Children, en el marco de acciones conjuntas orientadas a mejorar los aprendizajes y el fortalecimiento del sistema educativo regional.

La propuesta pone a disposición de los docentes herramientas prácticas y contextualizadas que facilitan el trabajo en el aula y fortalecen la implementación del Plan Lector. A través de estos recursos, se busca desarrollar capacidades como la interpretación de textos, el pensamiento crítico y la comprensión profunda.

Cada kit contiene módulos de orientaciones pedagógicas diferenciados para primaria y secundaria, cartillas con estrategias didácticas específicas y organizadores visuales centrados en la comprensión lectora. Además, incluye materiales de soporte —como carpeta y archivador— que favorecen su organización y uso continuo en la práctica docente.