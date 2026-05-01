La iniciativa busca fortalecer la práctica docente mediante el uso de rúbricas, monitoreo permanente y reflexión sobre la enseñanza en las 15 UGEL de la región.
La iniciativa busca fortalecer la práctica docente mediante el uso de rúbricas, monitoreo permanente y reflexión sobre la enseñanza en las 15 UGEL de la región.

La Gerencia Regional de Educación de La Libertad (Grell) puso en marcha el Programa de Fortalecimiento del Liderazgo Pedagógico, una estrategia —explicó—orientada a potenciar las capacidades de docentes fortaleza y especialistas, con el propósito de contribuir a la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje en las instituciones educativas públicas de la región.

Este programa está dirigido a 25 docentes “fortaleza”, entre directores y subdirectores seleccionados por su experiencia en la gestión pedagógica, y 25 especialistas de la Grell y las UGEL, quienes asumirán el reto de liderar, implementar y acompañar acciones de mejora en las acciones de mejora en las 15 unidades de gestión educativa.

La iniciativa contempla el fortalecimiento de capacidades en el uso pedagógico de rúbricas, monitoreo y reflexión sobre la práctica docente, promoviendo procesos de acompañamiento orientados a una enseñanza más pertinente, efectiva y centrada en los aprendizajes.

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