La Gerencia Regional de Educación de La Libertad (Grell) puso en marcha el Programa de Fortalecimiento del Liderazgo Pedagógico, una estrategia —explicó—orientada a potenciar las capacidades de docentes fortaleza y especialistas, con el propósito de contribuir a la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje en las instituciones educativas públicas de la región.
Este programa está dirigido a 25 docentes “fortaleza”, entre directores y subdirectores seleccionados por su experiencia en la gestión pedagógica, y 25 especialistas de la Grell y las UGEL, quienes asumirán el reto de liderar, implementar y acompañar acciones de mejora en las acciones de mejora en las 15 unidades de gestión educativa.
La iniciativa contempla el fortalecimiento de capacidades en el uso pedagógico de rúbricas, monitoreo y reflexión sobre la práctica docente, promoviendo procesos de acompañamiento orientados a una enseñanza más pertinente, efectiva y centrada en los aprendizajes.
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