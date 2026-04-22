Alianza para el Progreso (APP) sigue buscando responsables a la debacle electoral que hizo que en las elecciones del 12 de abril pierda su inscripción partidaria. Dante Chávez Abanto, uno de los fundadores de ese partido que candidateó a diputado en los comicios generales, aseguró que Oscar Acuña, hermano de César Acuña, le hizo “tremendo daño” a esa agrupación política, tras ser involucrado en una presunta organización criminal que manipulaba procesos de selección para favorecer a la empresa Frigoinca.

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Lo que dijo. En declaraciones para N60 Noticias, Chávez indicó que las acusaciones de corrupción en donde se vinculó al partido y a sus dirigentes caló en el electorado. Para el excandidato, el caso que más impactó fue el que relaciona a Óscar Acuña.

“Hizo tremendo daño, fue el impacto, noticia nacional y justo faltando dos días para terminar la inscripción (de listas ante el Jurado). Vencía la inscripción, faltaban dos días y se da el escándalo nacional. Ese caso de Frigoinca está considerado organización criminal. No lo ve (la Fiscalía de) Trujillo, es un caso complejo y lo está viendo Lima”, indicó.

También lamentó que el partido haya llevado como candidatos en las últimas elecciones a personajes investigados por “mochasueldos”, como es el caso de la congresista Magaly Ruiz, que postuló al Senado. Asimismo, aseguró que estuvo en contra de la reelección de los legisladores.

“El partido venía con ‘mochasueldos’, luego viene este tema de las obras (el gobierno regional adjudicó dos proyectos por más de S/ 300 millones a la joven Lucero Coca) que a nivel nacional demolieron al partido político APP y a César Acuña […]. Han hecho daño al partido, dicen APP es corrupto, pero APP no es corrupto, son corruptas las personas que le fallaron a César Acuña, que les dio su confianza”, aseveró a N60 Noticias.

Dante Chávez también opinó de la campaña presidencial que realizó su líder. Para él, Acuña no debió aparecer junto a creadores de contenido y se equivocó escogiendo a sus asesores. “Han contribuido a la derrota de APP los streamers. César tiene su personalidad, no es un chiquillo, y estos streamers son para gente jovencita, no fue la forma. Yo no lo veía bien, hacerlo como un chiquillo, jugar, bromearse, a mí, particularmente, no me gustaba, y lo peor, los asesores en Lima que ha tenido César Acuña”, acotó.