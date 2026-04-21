La Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) y el Establecimiento de Medio Libre INPE Trujillo, desarrolló una ornada de capacitación dirigida a exinternos del penal de varones, como parte de las acciones orientadas a fortalecer su proceso de reinserción social y laboral.

Alrededor de medio centenar de participantes, quienes actualmente gozan de beneficios penitenciarios y se encuentran bajo control y supervisión del sistema de Medio Libre, fueron beneficiados con el Programa de Reinserción Laboral, recibiendo formación especializada en la elaboración de pan gourmet.

La capacitación se realizó en el Centro de Capacitación Técnica e Innovación (Cecat), donde los asistentes adquirieron conocimientos teóricos y prácticos que les permitirán desarrollar emprendimientos propios y acceder a nuevas oportunidades de empleo en panadería.

Esta iniciativa fue posible gracias al trabajo articulado del Medio Libre - Trujillo con la Gerencia de Desarrollo Económico Local y la Subgerencia de Turismo y Desarrollo Empresarial de la MPT, áreas de la comuna provincial que continúan promoviendo acciones concretas para fomentar la empleabilidad y el desarrollo económico en la ciudad.

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