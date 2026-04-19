El director de Mypes Unidas del Perú, Daniel Hermoza Negreiros, advirtió ayer que la inestabilidad social que, presuntamente, ha generado la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe) al no conducir los comicios de forma “transparente”, ordenada” y tranquila ya empezó a evidenciar una afectación negativa en la actividad económica en el país.

Señaló, por ejemplo, que en la región La Libertad el sector más afectado con esta inestabilidad ocasionada por la desconfianza en el proceso electoral es el manufacturero.

“Hay que entender que los primeros clientes del sector manufacturero no somos nosotros el ciudadano consumidor, sino los comerciantes, pues Trujillo abastece de calzado tanto al norte como al sur del país. Entonces, con esta alteración e inestabilidad que se vive actualmente el vendedor dice: pero si me stockeo y luego hay bloqueos de carreteras, se paraliza el consumo, ¿qué hago con el calzado? Es ahí que compran menos o lo justo para reponer. No invierten más”, alertó.

DECISIONES

Hermoza comentó que el sector comercio también se ve afectado, toda vez que los consumidores empiezan a priorizar otras adquisiciones. “Es decir, ya no compran ropa, zapatos o el último celular y empiezan a guardar para la comida y salud. Porque la alteración social hace que la gente se ponga en modo preventivo y antes de tener una bonita camisa prefieres tener para comer en el futuro. Es más, hasta dejan de viajar, pues temen que ante una protesta se queden varados en algún lugar del país. Es la reacción normal de cada familia, pues se empieza a suspender los consumos que no son indispensables para la vida”, remarcó.

URGE TRANQUILIDAD

Daniel Hermoza responsabilizó de esta grave situación a la “ineficiencia” que ha mostrado el personal de la Onpe en el presente proceso electoral. “Uno de los grandes factores que se necesita para crecer y expandirse es precisamente la estabilidad, pero debido a esta crisis generada por la ineficiencia de la Onpe estamos en una etapa de alteración social evidente. No hubo una voluntad clara de que este proceso se lleve de manera ordenada y tranquila”, manifestó.

Hermoza Cuestionó que en cinco años de preparación que ha tenido la Onpe no haya podido dirigir un proceso electoral transparente y estén saliendo a la luz graves deficiencias ocurridas durante y después de los comicios del 12 de abril.

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EXIGENCIAS

En ese sentido, desde la Coordinadora de Gremios Mype del Perú exigen la salida inmediata de Piero Corvetto de la jefatura de la Onpe, a fin de garantizar la confianza en el proceso electoral.

También piden la implementación urgente de medidas correctivas operativas y logísticas que garanticen una segunda vuelta sin fallas ni improvisaciones.

Y finalmente que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) actúe con independencia, rigor y transparencia para asegurar que el resultado final refleje fielmente la voluntad popular.

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