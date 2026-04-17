El gerente regional de Infraestructura, Aldo Zambrano Meléndez, reveló ayer que la empresa contratista encargada de la construcción de la nueva sede institucional del GORE La Libertad tiene plazo hasta fines de este mes para regularizar el pago a sus trabajadores, “de lo contrario la gestión intervendrá y procederá con la resolución del contrato por incumplimiento”.

El funcionario aseveró que la obra no se encuentra paralizada, pero admitió que ha reducido su ritmo de ejecución en los últimos meses, por lo que en la actualidad solo presenta un avance de 50%, “cuando debería superar el 56%”.

DEUDAS

Zambrano explicó que esta situación responde principalmente a la disminución del ritmo de trabajo por parte de la empresa contratista, originada por problemas internos vinculados al incumplimiento de sus obligaciones laborales. “Como gobierno regional venimos cumpliendo con todos los pagos establecidos. Lamentablemente, la empresa no está cumpliendo con el pago a su personal”, señaló.

De persistir esta situación, añadió el gerente de Infraestructura, se procederá conforme a la normativa vigente: intervenir la obra, resolver el contrato y convocar a una nueva empresa para garantizar su culminación. Estas acciones se ejecutarían respetando estrictamente los plazos contractuales y la Ley de Contrataciones del Estado. “Ya los hemos notificado. Quisiéramos tomar medidas ahora, pero tenemos que respetar la normativa”, sostuvo.

DOLOR DE CABEZA

Respecto a los trabajos que se ejecutan en la carretera que une a Trujillo con el balneario de Huanchaco, cuyo retraso está también afectando a los negocios que se ubican en la tradicional caleta, Aldo Zambrano expresó que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) debe acelerar los procesos de autorización relacionados con el ingreso vial, “debido a que las demoras en la aprobación del uso de derecho de vía en el óvalo Huanchaco vienen afectando la ejecución del proyecto”.

No obstante, agregó que “se vienen gestionando interferencias con redes de servicios, como instalaciones de telefonía, y condiciones en zonas de regadío que requieren coordinación técnica especializada”.

La obra presenta un avance de 14%, pero se encuentra en un proceso de ajuste para recuperar su ritmo de ejecución conforme al cronograma establecido.

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