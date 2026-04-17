Tras la vigilia por el asesinato de la gastroenteróloga pediatra Minosska Pinto Lazo, ocurrido en Piura, el Colegio Médico del Perú - Consejo Regional La Libertad anunció la creación de la LÍNEA MUJER y el fortalecimiento de las sanciones establecidas en la Ley N° 31333, “como parte de una serie de medidas orientadas a garantizar la seguridad y protección del personal de salud, especialmente de las mujeres médicas que enfrentan situaciones de violencia, acoso o riesgo en el ejercicio de su profesión”.

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“Este crimen no puede quedar impune y el Estado debe garantizar condiciones seguras para que los médicos puedan ejercer su labor con dignidad y sin temor”, indicó el decano del Colegio Médico de La Libertad, Rafael Poma Gil.

La LÍNEA MUJER constituye un servicio institucional de orientación, acompañamiento y protección frente a situaciones de violencia, en concordancia con los lineamientos nacionales de protección a féminas y reconociendo la especial vulnerabilidad que enfrentan muchas profesionales de la salud en el país.

Asimismo, el Colegio Médico del Perú promueve la revisión y el fortalecimiento de las sanciones establecidas en la Ley N° 31333, norma que reconoce la agresión contra el personal de salud como delito. Según dijo, la realidad demuestra que las sanciones actuales no han logrado disuadir estos actos de violencia, por lo que se plantea endurecer las penas contra quienes atenten contra la integridad de los profesionales sanitarios.