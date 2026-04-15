Los integrantes del Colegio Médico de Piura realizaron una vigilia para exigir justicia y mayor seguridad, tras el asesinato de su colega la pediatra Minosska Pinto Lazo, ocurrido el último 10 de abril.

Los galenos, amigos y población se apostaron en el exterior del atrio de la Catedral de Piura, portando velas para expresar su enérgica condena y profundo dolor ante el cruel asesinato de la reconocida médica gastroenteróloga pediatra, Minosska Pinto Lazo.

El gremio médico condenó y calificó este crimen como un “acto atroz” que pone de manifiesto la alarmante situación de inseguridad que atraviesa el país.

A nivel nacional, los galenos de los diferentes Colegios Médicos participaron de vigilias simultáneas en todas las regiones del Perú.

En Piura, los miembros de la Federación Médica también acompañaron con profundo pesar la vigilia en memoria de la Dra. Minosska Pinto Lazo, víctima de un acto de violencia que no puede quedar indiferente ante la sociedad. Ellos se unieron en solidaridad con su familia y exigieron justicia.