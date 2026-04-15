Visiblemente devastados por la irreparable pérdida de su adorada hija, los padres de la pediatra Minosska Pinto Lazo llegaron a la sede de la División de Investigación Criminal, acompañados de su abogado para rendir sus declaraciones. Ellos aseguraron que confían “ciegamente en la policía” para esclarecer la violenta muerte.

En breves declaraciones y con la voz entrecortada, el padre de la joven médica, Alejandro Pinto, solicitó respeto a la privacidad de su familia y enfatizó que confían en el accionar de la Policía para que identifique y determine a los responsables del asesinato de su hija.

“Estamos acá porque hemos sido citados por la fiscalía [...], quisiera que entiendan y respeten nuestro dolor y derecho a la privacidad. Toda la información que se pueda proporcionar o se pueda conocer debe ser la oficial y la oficial es la que emite la Policía Nacional, en la que confiamos ciegamente para que esclarezca el caso y se determinen a los culpables que puedan existir”, afirmó el padre de la pediatra, Alejandro Pinto, quien en todo momento se mantenía abrazado y sostenido de su esposa, Clara Lazo de Pinto.

Añadió que la información que circula en las redes sociales es “meramente especulación”. “Cualquier información, a través de nuestro abogado, nosotros por favor, reiteramos que respeten nuestra privacidad”.

Alejandro Pinto reiteró que solamente espera justicia por la muerte de su amada hija. “Como todo ser humano, espero justicia, pero el que juzga finalmente es el de arriba”.

Por su parte, Humberto Toro, abogado de la familia Pinto, subrayó que se trata de un caso de sicariato por encargo. Precisó que Minosska Pinto mantenía una relación con William Seminario Girón y lo único que buscan es que se haga justicia.

“Según las investigaciones, la policía ya tiene un derrotero, una investigación y probablemente, según la investigación, incriminarían al señor William, que es el esposo. Entonces, hay que dejar que la policía continúe su trabajo. Ya tenemos a una persona que habría dado información relevante al caso”, dijo Toro.

Se conoció que se esperaba la autorización para la revisión de los celulares de William Seminario Girón y el resultado de las armas encontradas a los otros intervenidos.