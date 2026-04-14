Personal policial logró la captura de Jesús Manuel Soplapuco Serquen, natural de Chiclayo, quien presentaba una orden de captura vigente por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio calificado (asesinato).

La intervención se realizó durante un operativo de control de identidad en el A.H. Parque de las Américas, en Paita Alta. El detenido era requerido por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Chorrillos – Lima.

La policía informó que Jesús Manuel Soplapuco Serquen, sería uno de los presuntos autores intelectuales del evento criminal que acabaron con la vida de una menor de edad en el parque Triángulo en Vista Alegre Chorrillos, en donde la municipalidad de Chorrillos de Lima, ofrecía una recompensa por la captura de la persona antes indicada S/10,000.

Asimismo, registra antecedentes policiales por delitos como extorsión, robo agravado, marcaje, tenencia ilegal de armas, secuestro y asesinato, además de presuntos vínculos con bandas criminales.