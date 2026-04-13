En lo que va del año, la región Piura suma 37 homicidios, según cifras del Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef). La provincia de Sullana se posiciona como el punto más crítico, concentrando el mayor número de crímenes por sicariato.

Según su último reporte, en enero se reportaron 6 muertes, 14 en febrero, 10 en marzo y 7 en lo que va del mes de abril. Varios de estas muertes han sido registrados en la ciudad de Sullana.

Pese a este incremento de muertes por homicidio, la Región Policial de Piura no ha detallado los avances en las investigaciones ni ha informado sobre posibles capturas de los responsables de estos actos criminales que sigue generando zozobra en esta región.

La creciente ola de criminalidad ha desatado la consternación entre los ciudadanos, quienes exigen un refuerzo del patrullaje policial ante la frecuencia de robos y asaltos a mano armada, incluso a plena luz del día.