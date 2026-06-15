El descenso de temperatura que se registra en la provincia de Caylloma mantiene en alerta a las autoridades. El alcalde Alfonso Mamani, informó que junio y julio constituyen los meses más críticos de la temporada de heladas, periodo en el que ya se realizan acciones de monitoreo permanente para identificar afectaciones en la población y sus medios de vida.

La autoridad señaló que el Centro de Operaciones de Emergencia Provincial, mediante la Secretaría de Defensa Civil y Gestión de Riesgos, viene coordinando con los distritos para recoger información sobre posibles daños ocasionados por el descenso de las temperaturas. Para ello, se elaboran fichas EDAN cada vez que se presenta una emergencia.

Según explicó, los distritos más afectados por las heladas son Caylloma, Tisco, Callalli, San Antonio de Chuca, Sibayo, Tuti y Yanque, especialmente el centro poblado de Chalhuanca. Estas localidades se encuentran ubicadas entre los 3500 y más de 5000 m.s.n.m.

IMPACTO DE LA NEVADA

El burgomaestre precisó que hace dos semanas se registraron nevadas en la parte alta de la provincia, situación que motivó la elaboración de fichas de evaluación y la gestión de apoyo ante el Gobierno Regional de Arequipa (GRA). Como resultado, se dispuso la entrega de pacas de forraje para atender a los distritos afectados.

Asimismo, precisó que las primeras fichas ya fueron emitidas y permitieron una respuesta rápida a través de la Gerencia Regional de Agricultura y que el monitoreo continuará durante toda la temporada de bajas temperaturas, de registrarse nuevas emergencias, se activarán nuevamente los mecanismos de atención.

En el sector salud, el alcalde advirtió que las bajas temperaturas ya generan afectaciones en la población vulnerable. Precisó que los niños y adultos mayores son los grupos más expuestos durante esta época del año y que los establecimientos de salud cuentan con planes de contingencia para responder ante posibles emergencias.

Se ha reportado el aumento de infecciones respiratorias agudas (IRAs), aunque todavía no se dispone de cifras consolidadas sobre la cantidad de personas afectadas.