La angustia y la incertidumbre continúan golpeando a las familias de los cuatro pescadores desaparecidos tras el naufragio de la embarcación pisqueña “Mi Ángel Guardián Nelly”, ocurrido la madrugada del 29 de junio frente a las costas del distrito de Ocucaje, en la provincia de Ica.

Al cumplirse siete días hoy 5 de julio, no existe información sobre el paradero de los tripulantes desaparecidos, mientras familiares, compañeros de faena y rescatistas mantienen la esperanza de encontrarlos pese al fuerte oleaje y al inestable clima que persiste en la zona.

Continúa búsqueda

Durante las labores desarrolladas en las últimas horas, con el apoyo de un cargador frontal, se logró recuperar únicamente las mallas (redes) de pesca que permanecían entre los restos del naufragio. Sin embargo, la embarcación no pudo ser rescatada, ya que terminó desintegrándose por la fuerza de las olas al colisionar repetidamente contra la orilla de la playa.

Tras esta labor, la búsqueda continúa por mar y tierra con el apoyo de drones, vehículos, rescatistas, pescadores artesanales y autoridades, mientras los familiares esperan que el mar permita recuperar los cuerpos de sus seres queridos.

Como se recuerda, la embarcación había partido desde el desembarcadero de San Andrés en Pisco con destino al puerto de Matarani (Arequipa), cuando sufrió una falla mecánica que la dejó a la deriva frente a playa Manchanegra.

Minutos después, una fuerte ola provocó su volcadura y lanzó al mar a sus siete ocupantes. Tres de ellos lograron sobrevivir tras permanecer varias horas en el agua y alcanzar la costa, mientras que continúan desaparecidos el ciudadano colombiano al cual solo se conoce como Jhon, y los ciudadanos venezolanos Víctor Leonardo Trejo Gonzales, Jesús Alberto Gonzales y Wil, quienes son buscados intensamente desde el día del accidente.

Las condiciones del mar siguen siendo el principal obstáculo para las operaciones de búsqueda. El fuerte oleaje, la escasa visibilidad y el inestable clima dificultan el trabajo de los equipos de rescate y de los pescadores que participan voluntariamente en las labores de rastreo. Entretanto, la Comunidad Pesquera del Puerto de San Juan de Marcona (COPMAR), pescadores de San Andrés y Marcona, dirigentes gremiales y diversas instituciones continúan brindando apoyo logístico y humanitario.

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