Las labores de búsqueda continúan para ubicar a cuatro pescadores desaparecidos luego del naufragio de una embarcación ocurrido la noche del 29 de junio frente a las costas de Ocucaje. Tres tripulantes lograron sobrevivir tras permanecer varias horas en el mar y alcanzar la orilla, mientras que las autoridades y organizaciones pesqueras mantienen los esfuerzos para localizar a los desaparecidos.

Búsqueda de pescadores

La tragedia se registró alrededor de las 7:00 de la noche del último 29 de junio, cuando una embarcación que se dirigía desde Pisco hacia el puerto de Matarani, en la región Arequipa, sufrió una falla en el motor que la dejó a la deriva a aproximadamente una hora y media de la playa Manchanegra, en la jurisdicción de Marcona.

Según la información recabada, minutos después de quedar sin control, una fuerte ola impactó contra la nave y provocó su volcadura. Los siete ocupantes cayeron al mar en medio de condiciones adversas. De acuerdo con las primeras investigaciones, la embarcación no contaba con chalecos salvavidas, lo que habría complicado las posibilidades de supervivencia de la tripulación.

Los cuatro pescadores que permanecen desaparecidos fueron identificados como Jhon, de 54 años y nacionalidad colombiana, así como los ciudadanos venezolanos Víctor Leonardo Trejo Gonzales, Jesús Alberto Gonzales y otro joven identificado como Wil.

Las versiones recogidas indican que, al momento del accidente, dos de los tripulantes permanecían dentro de la cabina de la embarcación y se hundieron junto con esta, mientras que otros cinco lograron lanzarse al mar. De ellos, únicamente tres consiguieron llegar con vida hasta la costa.

Los sobrevivientes fueron identificados como Yhampier Eduardo Soto Mosane, de 20 años; David Jesús Guaymara Monserrat, de 18 años; y Wuillmaikeer Matosanseume, de 20 años, todos de nacionalidad venezolana.

Los tres pescadores fueron ubicados por personal del Escuadrón de Emergencia, cuyos integrantes realizaron intensas labores de búsqueda y rescate en la zona. Posteriormente fueron puestos a buen recaudo y trasladados a la comisaría de Santiago para recibir atención médica y brindar sus declaraciones en el marco de las investigaciones.

Las labores para recuperar la embarcación y ubicar a los desaparecidos enfrentaron dificultades debido al fuerte oleaje y a las condiciones climáticas adversas. Integrantes del Escuadrón de Emergencia intentaron recuperar el bote (boliche) utilizando maquinaria pesada; sin embargo, el estado del mar, sumado a la presencia de bandera roja y la escasa visibilidad, obligó a suspender temporalmente algunas operaciones por razones de seguridad.

En paralelo a las labores de búsqueda, la Comunidad Pesquera del Puerto de San Juan de Marcona (COPMAR) y la Municipalidad Distrital de Marcona brindaron apoyo humanitario a los pescadores sobrevivientes, entregándoles víveres y asistencia tras ser hallados con vida.

El presidente de COPMAR, Washington Espinoza Bolas, informó que se realizaron coordinaciones con Hilton Guerrero Bonifaz, secretario general de la Federación de Integración y Unificación de los Pescadores Artesanales del Perú (FIUPAP), a quien se hizo entrega directa de las donaciones destinadas a los afectados.

Asimismo, pescadores artesanales, dirigentes gremiales y ciudadanos de la comunidad pesquera de Marcona se han sumado a las acciones de búsqueda, proporcionando combustible, movilidad, alimentos y apoyo logístico para reforzar los esfuerzos desplegados en la zona.

Familiares, compañeros de faena y organizaciones pesqueras mantienen la esperanza de encontrar a los cuatro desaparecidos, mientras continúan las labores de rastreo en el litoral de Ica con el apoyo de rescatistas, pescadores y autoridades locales.

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