Las intensas condiciones climáticas y los persistentes oleajes anómalos continúan dificultando las labores de búsqueda de los pescadores Giomar Gabriel Pradinett Flores y Kenny Díaz Huamán (31), quienes permanecen desaparecidos luego del naufragio de la embarcación artesanal “Carlitos” frente a la playa Yumaque, en la Reserva Nacional de Paracas. Desde las primeras horas del día, familiares, amigos, pescadores y autoridades mantienen los esfuerzos para lograr su ubicación.

Jóvenes desaparecidos

De acuerdo con las primeras investigaciones, la pequeña embarcación volcó por el fuerte oleaje cuando realizaba faenas de pesca. donde se encontraban tres tripulantes a bordo, uno logró sobrevivir y fue trasladado al hospital de Pisco, mientras que los otros dos continúan desaparecidos. El bote terminó varado entre las rocas y acantilados ubicados entre las playas Yumaque y La Catedral, una zona de difícil acceso debido a la fuerza del mar.

Durante los operativos de rastreo, familiares y compañeros de pesca recorren diversos sectores del litoral en busca de evidencias que permitan orientar las labores de rescate. Entre los hallazgos reportados figura una zapatilla que pertenecería a uno de los pescadores desaparecidos. Sin embargo, las condiciones del mar han limitado el ingreso de embarcaciones a determinadas áreas, retrasando el avance de la búsqueda.

La Municipalidad Distrital de San Andrés viene brindando apoyo logístico mediante la entrega de combustible para las unidades marítimas y terrestres que participan en los operativos. Mientras tanto, las autoridades han reiterado el llamado a la población a mantenerse alejada de las zonas de riesgo y seguir las recomendaciones oficiales, en un contexto donde los fuertes oleajes siguen afectando gran parte del litoral de Paracas y San Andrés.

Hasta el cierre de este informe, se reportó el hallazgo del cuerpo sin vida de Kenny Díaz Huamán de 31 años, en la Reserva Nacional de Paracas.

EL DATO: La madre de Giomar señaló que su hijo desapareció el sábado 6 de junio y el domingo 7 de junio era su cumpleaños del joven pescador.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO