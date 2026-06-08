Dos pescadores permanecen desaparecidos luego del naufragio de la embarcación artesanal “Carlitos”, que fue hallada volteada y varada en una zona de acantilados entre las playas Yumaque y La Catedral, dentro de la Reserva Nacional de Paracas. Equipos de búsqueda, conformados por pescadores, intensifican las labores para ubicar a los tripulantes identificados como Jossimar y Kenny.

Búsqueda en el mar

De acuerdo con la información preliminar, la embarcación habría sucumbido ante los fuertes oleajes anómalos que afectan el litoral de la provincia de Pisco durante los últimos días. Tras reportarse la desaparición de los pescadores, compañeros de faena iniciaron la búsqueda por mar y tierra, recorriendo sectores cercanos al lugar donde fue encontrada la nave siniestrada.

Durante las labores de rastreo, los pescadores localizaron una zapatilla que pertenecería a Jossimar, hallazgo que incrementó la preocupación entre familiares y compañeros. Uno de los participantes en la búsqueda señaló.

“Aquí estamos llevando a la familia lo poquito que recogimos de nuestro amigo Jossimar. Nos encontramos en la playa Yumaque”, al mostrar las pertenencias encontradas en la zona. Mientras tanto, los hombres de mar continúan recorriendo el litoral con la esperanza de ubicar a ambos pescadores con vida.

En el distrito de San Andrés, el mar avanzó hasta sectores cercanos a la avenida Genaro Medrano, afectando áreas próximas a la caleta de pescadores y obligando a los trabajadores del mar a reforzar el amarre de sus embarcaciones para evitar daños mayores.

Las condiciones marítimas también generaron preocupación entre vecinos y comerciantes, debido al constante ingreso del agua hacia zonas urbanas y al fuerte movimiento de las embarcaciones ancladas en la caleta. Las autoridades recomendaron extremar las medidas de seguridad y evitar actividades marítimas mientras persistan las condiciones adversas.

Familiares de los desaparecidos permanecen a la espera de resultados positivos en las labores de búsqueda. Entretanto, las operaciones continúan en la zona comprendida entre Yumaque y La Catedral, donde se concentran los esfuerzos para ubicar a Jossimar y Kenny, desaparecidos tras el naufragio que ha conmocionado al sector pesquero de la región.

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