Un operativo ejecutado por personal de la Unidad de Medio Ambiente de la Policía Nacional, permitió la incautación de cerca de 2,4 toneladas de recursos hidrobiológicos presuntamente vinculados al delito de tráfico ilegal de especies acuáticas de flora y fauna silvestre en el distrito de Paracas, en la provincia de Pisco.

Incautación policial

La intervención se realizó a la altura de la garita de control de la Reserva Nacional de Paracas, donde las autoridades detectaron el traslado irregular de recursos hidrobiológicos y procedieron a la detención de una persona para las investigaciones correspondientes.

Durante la acción policial también fue incautado un vehículo con cámara isotérmica utilizado para el transporte de la carga, valorizado en aproximadamente S/ 180.000.

Asimismo, se decomisaron 2.398 kilogramos de recursos hidrobiológicos cuyo valor comercial fue estimado en S/ 71.940.

De acuerdo con la información oficial, el valor total de los bienes intervenidos asciende a aproximadamente S/ 251.940 entre la unidad vehicular y la carga decomisada.

Las diligencias continúan con la finalidad de determinar el origen, destino y condiciones en que eran transportados los recursos intervenidos, por el presunto delito de tráfico ilegal de especies acuáticas.

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