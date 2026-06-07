permitió la incautación de cerca de 2,4 toneladas de recursos hidrobiológicos presuntamente vinculados al delito de tráfico ilegal de especies acuáticas de flora y fauna silvestre en el distrito de Paracas,

Incautación policial

La intervención se realizó a la altura de la garita de control de la Reserva Nacional de Paracas, donde las autoridades detectaron el traslado irregular de recursos hidrobiológicos y procedieron a la detención de una persona para las investigaciones correspondientes.

Durante la acción policial también fue incautado un vehículo con cámara isotérmica utilizado para el transporte de la carga, valorizado en aproximadamente S/ 180.000.

Asimismo, se decomisaron 2.398 kilogramos de recursos hidrobiológicos cuyo valor comercial fue estimado en S/ 71.940.

De acuerdo con la información oficial, el valor total de los bienes intervenidos asciende a aproximadamente S/ 251.940 entre la unidad vehicular y la carga decomisada.

Las diligencias continúan con la finalidad de determinar el origen, destino y condiciones en que eran transportados los recursos intervenidos, por el presunto delito de tráfico ilegal de especies acuáticas.

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