Una ciudadana de nacionalidad venezolana fue intervenida este sábado 8 de agosto en el interior del Establecimiento Penitenciario Cristo Rey de Cachiche, en Ica, durante una operación realizada por agentes del Área Antidrogas (AREANDRO) de la Policía Nacional.

Intervenida con droga

Se trata de María V. Torres A., de 26 años, quien fue detenida por su presunta implicancia en el delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico ilícito de drogas. La intervención se habría producido entre las 12:00 del mediodía y 1:00 de la tarde, cuando el personal policial realizaba acciones de control en el establecimiento penitenciario.

Durante la operación, los agentes habrían encontrado e incautado un paquete de forma irregular, conocido como tipo amorfo, que se encontraba forrado con un preservativo. En el interior del envoltorio había una sustancia con características similares a pasta básica de cocaína, con un peso aproximado de 220 gramos.

Tras el hallazgo, la mujer fue detenida y quedó a disposición de la DEPINCRI Ica, dependencia que deberá continuar con las diligencias correspondientes para determinar la naturaleza de la sustancia incautada y esclarecer las circunstancias del caso.

Asimismo, de manera preliminar, se viene señalando que la intervenida tendría como pareja a un hombre conocido con el alias de “Melele”.

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