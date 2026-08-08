Dos personas fueron intervenidas por agentes del Escuadrón Verde – Grupo Terna durante un operativo policial realizado en Ica, en una acción dirigida contra la presunta microcomercialización de drogas.

Acción policial

La intervención se produjo la noche del 6 de agosto, alrededor de las 10:00 p. m., en inmediaciones del Parque Nueva Esperanza, en Pueblo Joven, distrito de Ica, como parte del operativo denominado “Cordillera Blanca”. De acuerdo con la información policial, los intervenidos fueron identificados como R.D.C.C., de 33 años, alias “Zorro”, y L.F.O.Q., de 30 años, conocido como “Titi”.

Ambos son señalados preliminarmente por la Policía como presuntos integrantes de la banda criminal denominada “Los Tikitaca” y estarían siendo investigados por su presunta vinculación con actividades relacionadas al tráfico ilícito de drogas.

Durante la intervención, los agentes reportaron el decomiso de una cantidad de una sustancia con características similares a pasta básica de cocaína (PBC).

Además, fueron encontrados dinero en efectivo y dos teléfonos celulares, uno de la marca Honor y otro Samsung. Estos objetos fueron incautados y serán sometidos a las diligencias y pericias correspondientes.

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