El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, informó que el Gobierno evalúa modificar la ubicación de los feriados que coincidan con determinados días de la semana.

A diferencia de la propuesta inicial de trasladarlos a los viernes, ahora se plantea mover al lunes más cercano aquellos que caigan entre martes y viernes.

Cuba explicó que esta alternativa permitiría reducir las interrupciones de la actividad económica durante la semana.

“Pasarlo al lunes más cercano es mejor. Hay actividades empresariales que ocurren sábados. La idea final es que cualquier feriado que caiga entre martes y viernes se vaya para el lunes. De tal manera que no cortas la cadena productiva”, señaló en RPP.

El titular del MEF también sostuvo que el cambio podría favorecer al sector turismo, debido a que las empresas tendrían mejores condiciones para organizar sus operaciones y servicios.

“Potencialmente puedes beneficiar al turismo. Las empresas de turismo tienen más espacio para planificar mejor”, afirmó.