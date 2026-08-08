El personal de la Compañía de Bomberos Salvadora Chincha B38 atendió, oportunamente, en el traslado de una joven que acababa de dar a luz en su vivienda. Ella y su bebé fueron trasladados al servicio de emergencia del hospital San José.

Rápida atención

La mujer que se convirtió en madre por primera vez tiene 19 años, reside en uno de los poblados adyacente al estadio de Cruz Blanca y al momento de la llegada de los hombres de rojo ya el niño había nacido. La respuesta ante la perdida de sangre -en la madre- fue conducirla al establecimiento de salud. Ambas reciben atención médica de los especialistas del nosocomio, hasta que se autorice su alta.

De acuerdo con una fuente consultada por este medio la joven de identidad reservada atendió sola su parto, al extremo de ser ella misma la que realizó el corte del cordón umbilical, al parecer vivía sin compañía. Los lamentos que provenían de su precaria vivienda, fue lo que puso en alerta a una de las vecinas, quien solicitó el apoyo de los bomberos, que actuaron con celeridad para atender la emergencia.

El caso por la complejidad de la situación ha motivado la intervención de las autoridades, para velar por los derechos, así como la salud del recién nacido.

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