En la sede del Departamento de Investigación Criminal – Depincri Chincha continúan las diligencias contra José Luyo Almeyda sindicado de haber golpeado, retenido y abusado de su pareja Carla P.N. de 29 años. La familia de la víctima solicitó al sistema de justicia aplicar la condena más severa contra el presunto agresor. A este pedido también se sumaron los vecinos que presenciaron la violencia en agravio de la joven.

Grave denuncia

La historia entre Carla y José comenzó el año pasado. Ellos luego de iniciar una relación pasaron a la convivencia. El hogar que compartieron durante más de 10 meses está ubicado en Progreso, en Chincha Alta. Al inicio todo fue felicidad en la pareja, hasta que comienzan los episodios de violencia. Desde este 2026 la joven comenzó a ser víctimas de maltrato físico y emocional, sin tener a nadie que la ayude.

Cada vez las agresiones eran más constantes. La víctima refiere que incluso su agresor usaba el celular para grabar esas escenas de violencia. Ella, soportó el maltrato en silencio hasta que decidió pedir ayuda a su madre, pero nadie pudo hacer algo por sacarla del infierno en el que vivía debido a las amenazas que había recibido tanto su progenitora, como los vecinos que la escuchaban llorar.

La joven cansada del maltrato decidió denunciar, pero no pudo salir de la casa. Fue atacada físicamente y sometida. El agresor además le cortó el cabello, le propinó golpes de puño en varias partes del cuerpo. El rostro de la agraviada aún mantiene esas huellas de la violencia. La policía intervino en el caso y detuvo a Luyo Almeyda, quien fue trasladado desde la comisaría de Chincha hasta el Depincri, donde permanece en calidad de detenido.

Ayer, con presencia del apoyo legal del Centro de Emergencia Mujer se realizó la declaración de la joven agraviada. Carla también ha pasado por el médico legista para evidenciar las lesiones que presenta producto de la agresión. El caso sigue su curso teniendo a José Luyo como el autor de los hechos violentos ocurridos en Progreso. La familia de la joven exige justicia e información de como avanza el proceso y es que no conocen como se está tipificando el delito.

EL DATO: La joven agraviada y su madre solicitarán a la subprefectura el otorgamiento de garantías personales, pues temen que tras la denuncia contra José Luyo puedan ser víctimas de hechos violentos.

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