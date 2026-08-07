Una mujer denunció públicamente que su hija habría sido víctima de presunto secuestro, agresiones físicas y violencia sexual en la provincia de Chincha. Según el testimonio brindado por la madre de la joven, la presunta víctima permaneció varios días retenida contra su voluntad por un hombre que, además, la habría amenazado y agredido físicamente.

Grave denuncia

De acuerdo con las declaraciones de la denunciante, su hija, de iniciales C.P.N de 29 años, mantenía comunicación con ella y le manifestaba que era víctima de amenazas constantes por parte del sujeto, quien presuntamente le enviaba videos mostrando las agresiones y la intimidaba para evitar que acudiera a las autoridades.

La madre relató que la noche previa a la intervención recibió una llamada de auxilio de su hija, quien le pidió ayuda entre lágrimas. Horas después, la Policía Nacional tomó conocimiento del caso y realizó una intervención que culminó con la detención en flagrancia del presunto implicado.

El detenido fue identificado como José Luyo Almeyda, quien permanece bajo investigación por las autoridades competentes.

Según la denuncia, la mujer habría permanecido retenida en un inmueble ubicado en el sector de Barrio Progreso, donde presuntamente fue víctima de agresiones físicas. La madre mostró fotografías en las que, según afirmó, se observan lesiones en el rostro de su hija y el corte total de su cabello. La denunciante solicitó apoyo legal para continuar con el proceso judicial y pidió que el caso sea investigado con celeridad para evitar que, según manifestó, el investigado recupere su libertad.

En tanto, vecinos del lugar señalaron que durante los últimos días habrían escuchado pedidos de auxilio provenientes del inmueble. Algunos moradores indicaron que la mujer habría solicitado ayuda en reiteradas ocasiones, pero que el temor a posibles represalias habría impedido una intervención directa.

“Ella pedía auxilio, gritaba en las noches, salía por su ventana pidiendo ayuda, pero nosotros teníamos miedo porque nos amenazaban”, relató una vecina.

Otros moradores denunciaron que el intervenido presuntamente habría protagonizado actos de intimidación contra residentes de la zona. Según sus testimonios, habría utilizado objetos como un bate y un cuchillo para amenazar a algunas personas, generando preocupación entre las familias del sector.

“Llegó con un bate y nos sacó, diciendo que iba a hacer arder la casa, que iba a romper la puerta y que no sabíamos con quién nos habíamos metido”, contó otra vecina.

En el lugar se observaron daños en las lunas de la puerta y ventanas de la vivienda donde ocurrió la intervención policial. Vecinos indicaron que anteriormente se habrían registrado incidentes que provocaron destrozos en el inmueble.

Los habitantes del sector también expresaron su preocupación por la seguridad de los menores de edad que viven en la zona. Señalaron que, debido a estos hechos, varios niños dejaron de salir a jugar por temor a nuevos enfrentamientos o represalias.

En el lugar se observaron daños en las lunas de la puerta y ventanas de la vivienda donde ocurrió la intervención policial. Vecinos indicaron que anteriormente se habrían registrado incidentes que provocaron destrozos en el inmueble.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO