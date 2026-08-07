Arequipa: Cuatro temblores en el Perú y uno de ellos ocurrió en Caylloma

El Perú registró hoy, 7 de agosto, cuatro temblores, según el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Tres de estos sismos tuvieron magnitudes superiores a 4, mientras que uno alcanzó a la magnitud 3.6.

El último sismo reportado ocurrió en la región Arequipa. El movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 4.2 y se registró a las 09:47 horas, con epicentro ubicado a 35 kilómetros al norte del distrito de Tuti, en la provincia de Caylloma.

Pese a la intensidad del movimiento, el responsable de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Tuti informó al Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Arequipa que el sismo no fue percibido por la población.

De acuerdo con el reporte del IGP, el evento tuvo una profundidad de 160 kilómetros, característica que habría reducido la percepción del movimiento en la superficie.

El primer sismo del día ocurrió durante la madrugada. A las 00:01 horas, un movimiento de magnitud 4.2 fue registrado a 42 kilómetros al sureste de Contamana, en la región Ucayali.

Posteriormente, a las 07:10 horas, se produjo un sismo de magnitud 3.6 con epicentro ubicado a 12 kilómetros al norte de Huiasicancha, en Junín.

Finalmente, a las 08:27 horas, el IGP reportó otro movimiento telúrico de magnitud 4.0 en el distrito de Andoas, provincia de Datem del Marañón, en Loreto.

Las instituciones como el IGP mantienen el monitoreo de la actividad sísmica en el territorio nacional y recuerdan a la población la importancia de contar con una mochila de emergencia y conocer las rutas de evacuación ante la ocurrencia de un movimiento de mayor intensidad que obligue a evacuar.