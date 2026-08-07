Percy Laura Ordoño (30) fue detenido por personal policial y conducido a la comisaría de Alto de la Alianza luego de ser denunciado por su conviviente R.C.H. (32), quien manifestó que le había insultado con palabras soeces y luego agredido haciéndola caer al piso ocasionándole heridas en la mano.

Señaló que estaban en la festividad de la Virgen de Copacabana que se celebra en el distrito de Alto de la Alianza en Tacna, consumiendo licor. El varón en el momento de su detención llevaba puesto un traje de baile perteneciente a la fraternidad Reyes Morenos.

El fiscal William Mamani se encuentra a cargo de la investigación y la mujer fue trasladada para el reconocimiento médico legal a fin de verificar sus lesiones.