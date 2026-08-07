El senador de Ahora Nación, Jaime Delgado, sostuvo que el salvoconducto otorgado a la ex primera ministra Betssy Chávez responde al restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Perú y México. El legislador descartó que la medida sea parte de un acuerdo entre el Poder Ejecutivo y las bancadas del Congreso.

Delgado consideró que corresponde al Gobierno explicar los alcances de la decisión y señaló que esta se enmarca en la búsqueda de normalizar los vínculos con el país norteamericano. Su posición se dio tras las versiones que relacionaban la autorización con las negociaciones parlamentarias impulsadas por la actual gestión.

Rechaza vínculo con facultades legislativas

El senador negó que la salida de Chávez esté condicionada a un eventual respaldo del Parlamento al pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo. Para Delgado, ambos asuntos deben ser analizados de manera independiente y seguir sus propios procedimientos.

En esa línea, cuestionó que una delegación de atribuciones pueda plantearse sin establecer con precisión las materias sobre las que el Gobierno tendría capacidad para legislar. El legislador sostuvo que el Congreso debe conocer de manera concreta qué competencias serían transferidas antes de tomar una decisión.

El parlamentario advirtió que la solicitud no debería otorgar al Gobierno un margen amplio para legislar sin límites definidos. En esa línea, remarcó que no debe existir una relación entre la decisión diplomática y la evaluación que realice el Congreso sobre la solicitud del Ejecutivo.

“Cada tema debe evaluarse por separado. Un pedido de facultades tiene que ser sumamente específico y no convertirse en un cheque en blanco”, afirmó.