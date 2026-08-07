Tras intensas jornadas de competencia, la región Arequipa confirmó a sus primeros representantes para la Etapa Nacional de los Juegos Deportivos Nacionales IPD 2026, torneo organizado por el Instituto Peruano del Deporte (IPD).

BÁSQUET, LEVANTAMIENTO DE PESAS, AJEDREZ Y TENIS DE MESA

En la disciplina de básquet, los equipos que defenderán los colores de Arequipa en la etapa nacional son Osos de La Salle (damas) y Academia IDP (varones), quienes se coronaron campeones tras la competencia disputada en el Coliseo El Niño.

Por su parte, en levantamiento de pesas, los representantes se definieron en el Estadio Umacollo. En damas clasificaron Ibet Valdez, Saori Martínez, Francesca Albarracín, Mayrin Aguilar, Gabriela Melgarejo, Marisol Chávez y Abril Ccallo. En varones, la delegación estará integrada por Renso Chacca, José Albarracín, Geanfranco Palomino, Andy Choquehuayta, Max Pedraza, Roy Fernández, Joseph Concha y Alexander Lampa.

Asimismo, en ajedrez, Arequipa competirá con Álvaro Rosas, Fernando Paco, Adriana Intor y Carla Ojeda. En tenis de mesa estarán Carlos Achata y Víctor Maima (varones), Andrea Retamozo y Abigail Echave (damas).

COMPETENCIA

Como se conoce, los Juegos Deportivos Nacionales IPD 2026 reúnen a más de 20 mil deportistas de entre 14 y 21 años a nivel nacional, y son considerados el semillero de la nueva generación de talentos del deporte peruano. La Etapa Nacional se desarrollará del 18 al 25 de septiembre en diversas sedes de Lima Metropolitana y los mejores serán captados por las Federaciones Deportivas Nacionales.

El certamen contempla en total 18 disciplinas deportivas: 11 oficiales (atletismo, fútbol, voleibol, básquetbol, judo, ajedrez, tenis de mesa, taekwondo, boxeo, levantamiento de pesas y paratletismo) y 7 invitadas que no suman en el medallero general (kickingball, pickleball, tenis de campo, billar, skateboarding, breakdance y dodgeball).