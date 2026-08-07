Las divisiones formativas de FBC Melgar salieron a jugar de visita este fin de semana por la fecha 10 de la Liga Nacional Juvenil, en un doble compromiso ante CD Moquegua disputado en la I.E. Modelo San Antonio.

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SUB-16

En la categoría Sub-16, el conjunto rojinegro se adelantó en el marcador durante el primer tiempo con un gol de Jalley Veraza. En la parte complementaria, Melgar amplió su ventaja con una segunda anotación de Mariano García.

A pesar de que el conjunto moqueguano anotó un gol, no afectó el resultado final de 2-1 a favor del elenco arequipeño. Con este resultado, Melgar lidera su grupo con 30 puntos, mientras que Moquegua permanece con 13 unidades.

El once estuvo conformado por Joauim Durand, Víctor Chipana, César Ortega, Jhonatan Paucar, Alexandro Ventura, Dominic Quispe, Jalley Veraza, Raúl Rojas, Kaleb Pastor, Nicolás Sotomayor, Antonio Tutacano. Como suplentes estuvieron Gaspar, García, Loza, Nole, Begazo, Paco, Ramos.

SUB-18

Por su parte, en la categoría Sub-18, el compromiso terminó igualado 2-2. El primer tiempo ya se habría cerrado con ese mismo marcador, y el resultado se mantuvo hasta el final del encuentro. Por Melgar anotaron Kamil Suárez y Víctor Carrillo.

Con este resultado, Melgar se mantiene en el primer lugar con 23 puntos, seguido por Moquegua con 17 unidades.

El once estuvo conformado por Ricardo Montenegro, Daniel Colmenarez, Víctor Carrillo, Frank Encalada, Alejandro García, Bruno Espinoza, Dylan Tarqui, Einer Mantilla, Adriano Lecaros, Mathias Mendoza, Kamil Suárez. Como suplentes estuvieron Gaspar, Rojas, Acero, Ayala, Cervantes, Vértiz, Pinto.