El atleta nacional José Manuel Quispe obtuvo el segundo lugar en la competencia Beast of Big Creek, celebrada en las faldas del monte Ellinor (estado de Washington, Estados Unidos). Con este podio nacional, el arequipeño aseguró de manera oficial su clasificación a la gran final de la Merrell Skyrunner World Series: la mítica Marató dels Dements en España, donde competirán únicamente los 20 mejores corredores del planeta.

CAMPEONATO

La competencia que lo llevó a la gran final se desarrolló en un terreno técnico de 22 kilómetros con 1,600 metros de desnivel positivo acumulado, donde se tuvo senderos boscosos, ascensos empinados de alta exigencia y rocosas crestas expuestas por encima de la línea de árboles.

A pesar de estas complicaciones, José Manuel Quispe detuvo el cronómetro en 2h 09m 42s, cruzando la meta en el segundo puesto por detrás del estadounidense Morgan Elliott (2h 05m 27s) y superando al corredor italiano Daniel Antonioli (2h 10m 45s), quien completó el podio masculino.

Arequipeño José Manuel Quispe en la competencia Beast of Big Creek, celebrada en las faldas del monte Ellinor (estado de Washington, Estados Unidos). Foto: Antton Guaresti.

Arequipeño José Manuel Quispe en la competencia Beast of Big Creek, celebrada en las faldas del monte Ellinor (estado de Washington, Estados Unidos). Foto: Antton Guaresti.

GRAN FINAL

De esta manera, la Beast of Big Creek le otorgó un puntaje especial de 1.5x en el ranking global, por lo que fortalece la posición de José Manuel en la cima del circuito, luego de sus victorias en Chile, Argentina, Ecuador y Perú.

Cabe mencionar que en el 2018 consiguió ingresar al top 10 de la mítica Pikes Peak Marathon.

“Conseguir el segundo puesto frente a corredores de tanto nivel y asegurar formalmente el cupo a la Marató dels Dements nos llena de orgullo. Este logro va para todo el Perú y para quienes siempre confían en nuestro esfuerzo”, declaró José Manuel Quispe, integrante del team CIVA Endurance Club, tras cruzar la línea de meta.

HISTORIA

José Manuel Quispe Mallma, natural del anexo de Ayahuasi, distrito de Alca, provincia de La Unión, región de Arequipa, encontró su verdadera pasión a los 27 años y, debido a su ambición por ser mejor cada día, consiguió no solo viajar a varios países, sino también ganar medallas en representación del Perú y enorgullecer a su familia.

José también apoya a los jóvenes talentos de su comunidad, enseñando a los más pequeños en las olimpiadas escolares y promoviendo el deporte.

VIDEO: AREQUIPEÑO HACE HISTORIA

VIDEO: Skyrunner World Series.