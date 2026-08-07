Un trágico accidente de tránsito registrado en la carretera de la comunidad Cumi-Desaguadero, provincia de Chucuito, cobró la vida de un menor de nueve años de edad, identificado como Edy Josimar L.B. El lamentable hecho ocurrió cuando la moto carga conducida por Juan José Larico Barrios (34) fue colisionado violentamente, al parecer, por alcance por el vehículo de matrícula BAA-341, cuyo conductor se dio a la fuga tras el impacto.

Producto de la fuerte colisión, otros tres integrantes de la familia que se desplazaban en la trimoto resultaron heridos: el propio chofer de la unidad, Sonia Roxana Barrios Apaza y Josue Larico Bernave.

Aunque inicialmente fueron conducidos al centro de salud de Desaguadero, la gravedad de sus lesiones obligó a su referencia al establecimiento de salud de Juli para recibir atención especializada. Entre tanto, personal policial y el Ministerio Público realizaron el levantamiento del cadáver y las diligencias correspondientes para dar con el paradero del chofer prófugo.

OTRO ACCIDENTE

Por otro lado, una segunda tragedia se registró en las inmediaciones del óvalo de la UANCV, en la salida a Puno de la ciudad de Juliaca. En este punto, un auto particular con placa DH-8167 impactó severamente contra un camión con matrícula X5C-927, cuyo chofer presuntamente también abandonó la escena de la colisión.

Tras el choque, los agentes de Serenazgo rescataron a una mujer que permanecía atrapada entre los fierros retorcidos de la unidad siniestrada. Lamentablemente la víctima dejó de existir tras ser evacuada al nosocomio, dijeron los agentes. Las autoridades siguen con las investigaciones para determinar las responsabilidades de ambos siniestros.