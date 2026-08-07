Los presidentes Daniel Noboa, de Ecuador, y Javier Milei, de Argentina, sostuvieron una reunión oficial en el Palacio de Carondelet, en Quito, donde sus gobiernos suscribieron seis instrumentos bilaterales de cooperación. Los compromisos abarcan áreas como seguridad, ciberdefensa, comercio exterior y lucha contra actividades ilegales.

El encuentro contó con un protocolo de Estado que incluyó honores oficiales para la llegada del mandatario argentino a la sede presidencial ecuatoriana. Las cancillerías de ambos países participaron en la formalización de los acuerdos alcanzados por las delegaciones técnicas.

El presidente @DanielNoboaOk recibió a su homólogo argentino, Javier Milei, @JMilei. Con este encuentro inicia la agenda oficial entre ambos mandatarios y sus delegaciones, para fortalecer la cooperación bilateral e impulsar una relación estratégica en beneficio de Ecuador y… pic.twitter.com/67lxLgTASL — Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) August 6, 2026





¿Qué comprenden ambos acuerdos?

Entre los documentos firmados figura un Tratado de Extradición entre Ecuador y Argentina, que establece mecanismos para facilitar la entrega de personas requeridas por la justicia de ambos países. La medida busca agilizar los procedimientos relacionados con ciudadanos procesados o condenados que se encuentren en territorio extranjero.

Los gobiernos también acordaron fortalecer la coordinación en ciberdefensa para proteger infraestructuras digitales consideradas estratégicas. Además, establecieron mecanismos de intercambio de información de inteligencia policial para enfrentar organizaciones dedicadas al crimen transnacional.

Los compromisos suscritos incluyen acciones conjuntas para combatir la pesca ilegal no declarada en aguas jurisdiccionales. Las autoridades de ambos países coordinarán estrategias de vigilancia marítima y cooperación entre sus organismos especializados.

Dentro de los acuerdos también se contempla el trabajo conjunto contra redes vinculadas al tráfico de drogas y otras actividades ilícitas. Las instituciones de seguridad de Ecuador y Argentina compartirán información para fortalecer las investigaciones contra estas estructuras.

Durante la reunión, Daniel Noboa expresó el respaldo de Ecuador a la soberanía argentina sobre las islas Malvinas y destacó la decisión de Argentina de declarar como organización terrorista a la banda Chone Killers. Javier Milei, por su parte, ofreció asistencia técnica en inteligencia y seguridad para fortalecer la lucha contra organizaciones criminales.